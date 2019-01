Sp. Braga-Benfica, em direto

20'. Novo duelo entre Cássio e Roncaglio, com o guardião das águias a levar uma vez mais a melhor!20'. Bola ao poste da baliza encarnada! Roncaglio defendeu parao ferro! Foi Cássio no remate!19'. Bruno Coelho atira para desvio crucial de Vasco Ribeiro!18'. Já mostra serviço o guarda-redes do Sp. Braga, ao cortar um passe venenoso de Fits.18'. Vítor Hugo é novamente assistido e tem mesmo de sair. Entra Vasco Ribeiro.18'.pedida por Joel Rocha.18'. Bela defesa de Vítor Hugo a remate de Fábio Cecílio.17'. Contra-ataque do Sp. Braga com Coelho em grande velocidade, mas é desarmado por Fábio Cecílio antes de conseguir rematar!17'. Henmi recupera a meio-campo e serve Fernandinho, que remata para defesa de Vítor Hugo!Triangulação à direita iniciada por Roncaglio e finalização à boca da baliza!13'. Ao poste! Tiago Brito atira de longe, a bola desvia num opositor e acerta no ferro, saindo para canto!13'. Coelho falha ao segundo poste! O bracarense surge no desvio mas atira ao lado quando tinha tudo para o 1-0!13'.pedida por Ricardo Tavares. O Benfica tem mais remates e mais posse, mas o Sp. Braga tem criado perigo no contra-ataque.13'. Raul Campos remata forte, mas erra o alvo.11'. João Abreu responde e remata para Roncaglio amarrar.11'. Desenquadrado e descaído para a esquerda, André Coelho atira sem perigo ao lado.9'. Roncaglio evita o golo do Sp. Braga!8'. Coelho tenta o remate mas Fábio Cecílio tapa o caminho.8'. Vítor Hugo recebe assistência médica.8'. Confusão na área minhota com o Benfica a não conseguir desviar, e no contra-ataque o guardoão das águias tem de sair da área para evitar o pior!7'. Mais um disparo de Robinho, para fora. Ficou a pedir canto.7'. Robinho tenta novamente e desta feita Vítor Hugo desvia para canto!6'. Robinho atira à figura do guardião minhoto.4'. Henmi atira forte para desvido de Vítor Hugo!3'. Agora foi André Coelho a visar a baliza do Sp. Braga, mas o remate cruzado nãoa certa no alvo.3'. Mais uma de Fernandinho! Roda sobre si mesmo e atira rasteiro, ligeiramente ao lado!2'. Boa oportunidade para o Benfica, mas Fernandinho atira por cima!2'. Fernandinho combina bem com Tiago Brito mas este atira contra um adversário.1'. O primeiro remate da partida pertence aos bracarenses. Foi Coelho, que atirou ao lado.sai o Sp. Braga!Diego Roncaglio, André Coelho, Tiago Brito, Rafael Henmi e Fernandinho.Vítor Hugo, André Machado, Coelho, Nilson e Cássio.- Tempo para um momento musical com muita energia em Sines.- A partida terá como árbitros Eduardo Coelho e Rúben Santos, o terceiro árbitro será Raul Maia e o cronometrista Wilson Soares.- Já as águias venceram o Futsal Azeméis por 7-1 nos 'quartos', afastando depois nas meias-finais o Modicus por 6-2.- Centrando atenções nesta prova, os guerreiros começaram por eliminar o Fundão nos quartos-de-final ao vencerem por 3-1 nos penáltis, após um empate a um golo. Seguiu-se a clara vitória por 4-1 diante do Eléctrico nas meias-finais.- No Pavilhão Multiusos de Sines, o troféu vai decidir-se entre duas formações que já mediram forças esta temporada. Na jornada 13 do campeonato, em dezembro, o Benfica venceu na Luz por uns expressivos 7-1.- Sp. Braga e Benfica disputam este domingo a final da Taça da Liga de futsal, num encontro com início agendado para as 19 horas.