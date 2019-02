Sporting-Benfica, em direto

- Pausa técnica pedida por Joel Rocha.Livre batido para a direita e Pedro Cary atira de primeira, cruzado, para o segundo dos leões!8'. O árbitro considera que Roncaglio ultrapassou a linha da área com a bola na mão. Livre para os leões.8'. O Sporting desperdiça uma situação de vantagem numérica porque Deo não conseguiu dominar a bola.Dieguinho empata a partida na recarga a um primeiro remate de Cavinato defendido por Roncaglio!7'. Robinho atira forte mas falha o alvo.André Coelho remata e Guitta deixa escapar a bola para dentro da baliza! Falha do guarda-redes leonino!6'. André Coelho perto de abrir o marcador! Isolado, o jogador do Benfica atira para defesa de Guitta!5'. Miguel Ângelo remate com a parte exterior do pé, mas a bola sai ao lado da baliza de Guitta.4'. Leo atira de livre mas à figura de Roncaglio.4'. O jogo é interrompido por instantes devido a um problema com o árbitro, que parece estar a sangrar da boca.3'. Roncaglio evita o primeiro do Sporting ao fazer a mancha ao remate de Cary!3'. Agora foi Guitta a rematar na zona do meio-campo, mas sem a direção desejada.2'. Responde o Sporting com Erick a tentar o chapéu ao guardião encarnado, mas a bola falha o alvo!2'. Subida de Roncaglio no terreno e remate do guarda-redes para desvio de Erick!1'. Confusão na área leonina, choque entre Fernandinho e Guitta, e as águias acabam por conquistar um canto.1'. Pany Varela recebe assistência após sofrer a primeira parte do encontro.Roncaglio, Tolrà, Fábio Cecílio, Tiago Brito e Fernandinho.Guitta, Pedro Cary, Cardinal, Erick e Pany.- Na primeira volta, na Luz, o Benfica levou a melhor por 4-1. Já depois disso, as duas equipas voltaram a medir forças na Liga dos Campeões, numa partida que terminou empatada a um golo e carimbou o acesso dos leões às meias-finais.- As águias lideram a classificação com 54 pontos e ainda não perderam nem empataram qualquer jogo nesta temporada. Já o Sporting tem 49 pontos e está no segundo lugar.- O Sporting recebe este sábado o Benfica em jogo relativo à 19.ª jornada do campeonato nacional de futsal. O início da partida está agendado para as 14h30.