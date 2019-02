Espanha-Portugal, em direto

Já estamos a menos de 30 minutos para o arranque da grande final do #WEUROFutsal pic.twitter.com/EwUJrS3y5O — Nuno Tavares (@UEFAcomNunoT) February 17, 2019

Boa disposição e descontração na chegada de @selecaoportugal ao palco do jogo com a Espanha. #WEUROFutsal pic.twitter.com/IFarxFCAEU — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) February 17, 2019

18h10 - As equipas ultimam os exercícios de aquecimento.Silvia Aguete, Isa Garcia, Ampi, Peque e Vanessa Sotelo.Marta Navas, Noelia Susarte, Lucia González, Berta Velasco, Mayte, Amelia Romero, Irene Samper, Anita e Consuelo Campoy.Claudia PonsAna Catarina, Inês Fernandes, Carla Vanessa, Ana Azevedo e Pisko.Naty, Taninha, Fifó, Cátia Morgado, Janice Silva, Sara Ferreira, Lídia Moreira, Rute Duarte, Jenny.Luís Conceição18h00 - A partida será arbitrada pela italiana Chiara Perona e pela russa Irina Velikanova. A iraniana Gelareh Nazemideylami será o 3.º árbitro e a turca Fatma Özlem Tursun a cronometrista.- A estatística também mostra um grande equilíbrio nos últimos desafios entre espanholas e portuguesas. Em janeiro de 2019, em Tenerife, a armada lusa perdeu num jogo de preparação por 4-3 e venceu noutro por 2-1.- O duelo deste domingo vai ser o 27.º encontro entre as duas seleções. O saldo desses confrontos, disputados entre 1997 e 2019, favorece o conjunto espanhol: 14 triunfos contra cinco de Portugal.- Claudia Spons, a selecionadora espanhola, não poupou nos elogios à formação das quinas. "Uma equipa muito forte e bons valores individuais que nos podem criar muitas difiiculdades. Vamos da ro máximo para ganhar."- O selecionador reconhece que 'nuestras hermanas' têm uma equipa forte. "A Espanha é forte coletivamente e ainda tem três ou quatro jogadoras que podem fazer a diferença. Estamos preparados para anular os pontos mais fortes e explorar os aspetos em que elas possam ter mais dificuldades."- O treinador Luís Conceição não esconde a ambição das portuguesas. "Queremos muito ganhar. As duas equipas eram favoritas para chegar à final, isso aconteceu e agora vamos tentar surpreender", disse o técnico.- Prevê-se casa cheia pelo que apoio não vai faltar à equipa nacional.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Portugal-Espanha, final do Campeonato da Europa que vai ter lugar este domingo, a partir 18h30, no Multiusos de Gondomar.