Sonâmbulos Luzense é campeão do Algarve

O Sonâmbulos Luzense, da Luz de Tavira, sagrou-se este sábado campeão do Algarve de futsal, em seniores masculinos, ao bater o Lusitano de Vila Real Real de Santo António, por 2-1, em casa, no quarto jogo do playoff do título algarvio.Curiosamente o playoff começou da pior forma para o Sonâmbulos, que foi batido por margem expressiva (7-0) no primeiro jogo, em Vila Real de Santo António. Seguiram-se, porém, três triunfos consecutivos da equipa orientada por Nuno Xabregas, todos pela margem mínima (5-4, 3-2, este no prolongamento e no terreno do adversário, e 2-1), o último dos quais na tarde deste sábado, num pavilhão da Luz de Tavira a abarrotar.O clube da Luz de Tavira garantiu, assim, o regresso ao campeonato nacional da 2.ª Divisão, no qual conta com um assinalável número de presenças. O Sonâmbulos dedica-se em exclusivo à prática do futsal e conta com equipas em todos os escalões etários, no setor masculino.