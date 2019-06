Benfica-Sporting, em direto

12h00 - A equipa de iniciados do Sporting, campeã nacional do escalão, deixou uma mensagem de incentivo à equipa de Nuno Dias.11h45 - A partida será arbitrada por Cristiano Santos (AF Porto) e Eduardo Coelho (AF Aveiro). Ruben Santos (AF Porto) será o terceiro árbitro.- O Benfica conta com a teórica vantagem do fator casa. Esse foi um dos pontos que Fernandinho destacou na antevisão do encontro. "O inferno – no bom sentido – que os nossos adeptos criam ajuda-nos muito, dá-nos alento e vontade do primeiro ao último minuto. Todos juntos, com eles, somos mais fortes. Espero que mostrem o seu apoio ainda antes da partida para, juntos, mostrarmos a nossa força aqui dentro", sublinhou o brasileiro, em declarações ao site dos encarnados.- Nuno Dias não pode contar com dois jogadores que estão suspensos: Dieguinho, expulso no jogo 3, e Pedro Cary, no jogo 4.- "Os troféus que ganhámos são todos passado. Apesar de os termos alcançado, todos fazem parte do museu e engrandecem a história do Sporting Clube de Portugal. Não vamos fugir a isso, mas são passado. Agora temos de valorizar o presente e, para fazê-lo, só vejo uma forma: conseguirmos mais um triunfo para nós e valorizar essa conquista", comentou Nuno dias, treinador dos leões.- O Sporting tenta juntar o título de campeão nacional ao europeu. Os leões podem festejar no Pavilhão da Luz a quarta conquista esta época, depois de terem vencido a Supertaça, a Taça de Portugal e a UEFA Futsal Champions League.- A final encontra-se empatada (2-2), por isso tudo vai ser decidido na negra. O Sporting venceu o jogo 1 (5-4 após prlongamento) e o jogo 4 (5-3 (após prolongamento); o Benfica impôs-se no jogo 2 (6-3) e no jogo 3 (4-3).- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, 5.º e decisivo jogo da final do Campeonato Nacional de futsal, que se disputa na Luz a partir das 14h20.