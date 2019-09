Benfica-Sporting, em direto

4' - Roncaglio vai de costa a costa mas o guarda-redes do Benfica atira por cima.Estão bem compostas as bancadas no pavilhão da Luz, que todavia não está cheio.3' - Fábio Cecílio 'devolve' na mesma moeda na baliza contrária, mas o marcador continua a zero.2' - 'Tiro' muito perigoso de Leo, em posição frontal, que sai ao lado.2' - Remate de Chaguinha dentro da área, para defesa de Guitta.1' - Cardinal e Fernandinho 'embrulham-se' num 'abraço' mais apertado e o árbitro mostra o cartão amarelo aos dois jogadores1' - Remate de Taynan, sem grande perigo para a baliza do Benfica.Roncaglio, Robinho, André Coelho, FernandiGuitta, Taynan, Cardinal, Merlim e João Matos14h15 - As equipas em exercícios de aquecimento.: Chaguinha, André Coelho, Fábio Cecílio, Tiago Brito, Bruno Coelho, Rafael Henmi, Miguel Ângelo, Robinho, André Sousa, Fernandinho, Fits, Diego Roncaglio.Joel Rocha: Gonçalo Portugal, Leo, Taynan da Silva, Pauleta, Cardinal, Erick, João Matos, Deo, Rocha, Bernardo Paço, Pany, MerlimNuno Dias- Com menos dois pontos do que o Sporting, o Benfica segue na segunda posição e sabe que um triunfo vai catapultá-lo para o topo da tabela. A equipa liderada por Joel Rocha vai querer justificar o estatuto de campeão em título e também vingar o desaire na Supertaça, depois de um arranque em falso no campeonato – empate na casa do Eléctrico – minimizado pelos dois triunfos que se seguiram frente a Sp. Braga e Candoso.- O Sporting visita um reduto onde já não vence desde junho de 2016, mas a equipa orientada por Nuno Dias atravessa um bom momento nesta fase inicial da época e o histórico de confrontos entre águias e leões mostra que o fator casa não é sinónimo de favoritismos nem de desfechos antecipados.Depois da vitória 'gorda' e esclarecedora (6-2) sobre o eterno rival na Supertaça, no final de agosto, o atual campeão europeu somou três triunfos consecutivos nas primeiras jornadas e lidera o campeonato de forma isolada.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, dérbi da 4.ª jornada do Campeonato Nacional de futsal, que vai definir a liderança da classificação, a partir das 14h20, na Luz.