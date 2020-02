Sporting vence Benfica e assume a liderança do campeonato de futsal

O Sporting levou a melhor sobre o Benfica esta tarde no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, e assumiu a liderança da classificação. Num jogo muito intenso, os leões acabaram por ser a equipa mais pragmática, mostrando sangue frio na hora das decisões. Os encarnados, que ainda não tinham perdido no campeonato, fizeram de tudo para chegar ao golo, mas nem a jogar com o guarda-redes avançado, em 5x4, conseguiram perfurar a sólida defesa leonina.



Termina a partida (2-0)!





19' - Benfica faz de tudo mas não chega ao golo.O treinador do Sporting manda parar o jogo.18' - Tiago Brito remata à entrada da área mas João Matos corta o lance e não deixa a bola chegar ao seu guarda-redes.O Sporting defende muito bem o 5x4 montado pelo Benfica16' - Fernandinho remata ao lado.Joel Rocha pede um desconto de tempo e organiza a equipa para jogar com Bruno Coelho a guarda-redesavançado em 5x4.Ouve-se o rebentar de um petardo no pavilhão.13' - Mais um remate de Robinho, ao lado.13' - Defesa espectacular de André Sousa, para a fotografia, a remate de Erick. A bola sai para canto.12' - Robinho remata de longe, ao lado.12' - 'Tiro' fortíssimo de André Coelho da zona do meio-campo leva selo de golo mas o guarda-redes do Sporting defende.12' - Bruno Coelho 'dança' diante de Cavinato e remata à baliza, mas Gonçalo está atento.11' - Cavinato cabeceia mas André Sousa agarra com facilidade.9' - Bruno Coelho tenta de longe, sem sucesso.8' - 'Tiro' de Pauleta à queima roupa, André Sousa defende e tem de ser assistido.7' - Remate de Alex, para defesa de André Sousa.6' - Duas grandes defesas de Gonçalo, a remates de Drasler.4' - Sporting ataca em 3x2 mas André Sousa sustém o remate de Alex.2' - Robinho atira mas a bola vai ao lado.2' - Fernandinho e Léo embrulham-se e o jogador do Sporting acaba lesionado.O Sporting chega ao intervalo do dérbi com uma vantagem de dois golos, mostrando ser a equipa mais objetiva e mais pragmática, principalmente nos primeiros 10 minutos de jogo. O Benfica revelou algumas dificuldades em sair para o ataque, mercê da pressão alta dos leões, mas a criou ocasiões golo e o que faltou mesmo foi acertar na baliza. Vamos ver o que nos reserva a 2.ª parte.19' - Fernandinho remata e a bola passa ao lado da baliza do Sporting.Recupera Gonçalo.O guarda-redes do Sporting está a ser assistido, queixa-se da mão esquerda.18' - Drasler, com o pé esquerdo, falha o alvo à boca da baliza.17' - Alex entrega em Taynan, depois de um 'tiki taka' da equipa do Sporting, mas o ala falha.17' - Miguel Ângelo faz um mau passe mas corre atrás do prejuízo e evita o pior.17' - André Correia está a reclamar no banco do Benfica e o árbitro avisa o guarda-redes.16' - André Coelho marca um livre, entrega em Robinho que remata mas João Matos dá o corpo ao manifesto e fecha a baliza do Sporting.15' - Miguel Ângelo remata de primeira na sequência de um canto, mas a bola vai ao lado da baliza leonina.15' - Erick assiste Taynan mas o ala não acerta o desvio.O Sporting pressiona no campo todo e o Benfica mostra dificuldades em sair para o ataque.14' - Remate de Léo com força, mas sem direção.12' - Pauleta, na resposta, por pouco não faz o terceiro dos leões, mas André Sousa está atento.12' - Parecia golo! Fernandinho remata mas a bola vai à malha lateral!11' - Fernandinho encosta dentro da área mas Alex faz de guarda-redes e tira em cima da linha.11' - Fernandinho atira ao lado.10' - Robinho aparece nas costas de João Matos e remata, mas o 'tiro' sai por cima.8' - Gonçalo remata à baliza a partir da área leonina e o guarda-redes do Benfica é obrigado a esmerar-se para evitar o chapéu.8' - Robinho tenta a sua sorte, mas a bola acaba nas mãos de Gonçalo.8' - Livre marcado pelo Benfica em zona perigosa, mas a defesa do Sporting anula o lance.6' - Mais uma defesa de André Sousa, agora a um 'tiro' de Deo.6' - Grande defesa de André Sousa a um remate de Alex!5' - Fábio Cecílio remata dentro da área mas Taynan faz um corte providencial.4' - Cavinato vai com perigo para a baliza do Benfica mas André Sousa resolve com um carrinho.As bancadas do pavilhão João Rocha estão muito bem compostas.2' - Léo tenta a sua sorte à entrada da área, mas André Sousa está atento.2' - Boa intervenção de André Sousa.14h17 -Gonçalo Portugal, Pany Varela, Cavinato, Pauleta e LéoAndré Sousa, Chaguinha, Robinho, André Coelho, Fernandinho14h16 - A partida será arbitrada por Filipe Duarte e Nuno Pereira.14h15 - Equipas:Gonçalo Pinto, Bernardo Paçó, Léo, Erick Mendonça, João Matos, Taynan, Pauleta, Deo, Cavinato, Pany Varela, Alex, Tomás Paçó e Zicky.Nuno DiasAndré Correira, André Sousa, Fernando Drasler, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, Fernandinho, André Coelho, Miguel Ângelo, Tiago Brito, Chaguinha, Rafael Henmi e Robinho.Joel Rocha- Certo é que as duas equipas têm várias baixas devido aos compromissos das respetivas seleções, algo que não serve de desculpa para Nuno Dias, como o próprio explicou. "Apesar das dificuldades óbvias, as sessões de trabalho correram bastante bem. Percebemos que os miúdos da formação que integraram os treinos também estão prontos para ajudar. Esta semana não é a que gostaríamos, mas já sabíamos que ia ser assim. Vamos estar preparados. Com mais ou menos opções, vamos dar uma boa resposta", garantiu.- Os encarnados, que lideram, partem com vantagem de apenas um ponto e um empate conserva essa superioridade. "Sabemos como são os dérbis, os pormenores contam muito. O nosso foco é entrar para ganhar, isso é o mais importante", afirmou Fábio Cecílio, em declarações à BTV.- Este dérbi pode até pode parecer algo irrelevante, visto que o campeonato acaba por ser decidido na final dos playoff, quase invariavelmente com leões e águias à mistura. No entanto, quem termina em primeiro tem a vantagem do fator casa – se ultrapassar todos os obstáculos, claro – nessa final, pelo que há muito em jogo.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Spoting-Benfica, dérbi da 17.ª jornada que vai ter lugar no Pavilhão João Rocha, a partir das 14h20.