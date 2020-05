Cristiano ansioso e motivado por começar experiência na liga belga de futsal

O guarda-redes de futsal Cristiano Marques, que representou o Benfica desde 2013/14, disse estar ansioso e motivado por iniciar a sua experiência nos belgas do Halle-Gooik, em declarações ao site encarnado.

Cristiano, que assinou por dois anos com o clube belga e nesta temporada representou o Elétrico, por empréstimo do Benfica, mostrou-se ansioso para iniciar esta nova etapa na sua carreira.

"Será a minha primeira experiência no estrangeiro, é uma novidade para mim, mas estou bastante motivado e ansioso para que comece. Espero conseguir ajudar o clube a cumprir todos os objetivos e, acima de tudo, desfrutar deste grande desafio", disse Cristiano.

O jovem guarda-redes, de 23 anos e que iniciou a sua carreira de sénior no Burinhosa, referiu que o facto de o Halle-Gooik ir disputar a 'Champions League' foi determinante na decisão.

"O sonho de qualquer jogador é disputar a 'Champions League' e o Halle-Gooik estar presente na competição foi um dos fatores que pesou na minha decisão", explicou.

Na despedida, o guarda-redes considerou-se privilegiado por ter atuado no Benfica e partilhado a baliza com os "monstros" Juanjo, Bebé, Cristian ou Roncaglio, jogadores "com muita experiência e currículos enormes", tendo ainda agradecido ao Benfica e aos adeptos 'encarnados' o apoio recebido nos anos em que representou o clube, bem como ao Elétrico, que representou na última temporada.