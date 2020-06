Inter Movistar está na final da Liga espanhola e outra vez sem Ricardinho

O Inter Movistar apurou-se este sábado para a final da Liga espanhola, uma vez mais sem o internacional português Ricardinho, que está de saída do clube e não foi opção.

A equipa com mais títulos em Espanha, num total de 13 campeonatos, bateu o Palma Futsal por 3-1, num jogo equilibrado, mas em que o Inter aproveitou os desequilíbrios defensivos, com o adversário a ter um jogador de campo na função de guarda-redes.

O Palma Futsal marcou primeiro, por Tomaz, aos dois minutos, mas ainda na primeira parte Borja empatou para o Inter Movistar aos nove, num jogo em que a equipa de Ricardinho não foi superior.

Só um erro do Palma Futsal e o adiantamento do guarda-redes Barron permitiu a Bebe fazer o 2-1, aos 33 minutos, e foi já na parte final, no último lance, que o Inter Movistar chegou ao 3-1, com Marlon a atirar desde a sua área para a baliza deserta, aos 40.

Ricardinho, sete vezes considerado o melhor jogador de futsal do mundo e que a partir de 01 de julho será dos franceses do ACCS Paris, não entrou em campo, apesar de estar no pavilhão em Málaga.

Nos quartos de final, quando questionado sobre a ausência de Ricardinho, o treinador Tino Pérez referiu que a questão era mais para o jogador português do que para ele: "essa é quase mais uma questão para ele do que para mim. Prefiro, sinceramente, não comentar".

Antes do regresso da competição em Espanha, o internacional português, que termina contrato em 30 de junho, afirmou que estava disponível para ajudar o Inter Movistar, mas que preferia não voltar a jogar pela equipa espanhola, referindo que a relação entre as partes estava afetada.

Ainda este sábado, o Levante e o Valdepenas defrontam-se na outra meia-final da Liga espanhola, numa época em que a fase regular só decorreu até à 23.ª jornada e não 30.ª e em que os oito primeiros entraram no 'play-off', a ser decidido em jogo único entre quartos de final, meias-finais e final.