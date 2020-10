Benfica oficializa Chishkala

O Benfica anunciou a contratação de Ivan Chishkala, reforço que Record já tinha colocado na rota dos encarnados. O internacional russo chega às águias após nove temporadas ao serviço do Ugra, onde conquistou uma Liga dos Campeões, dois campeonatos e quatro Taças da Rússia. Porém, o pivô, de 25 anos, considera que deu um salto na carreira.

"Já conhecia a grandeza do Benfica. Chego a um dos maiores clubes do Mundo, com grande história. Vi todos os troféus e quero dar o meu contributo para conquistar ainda mais", começou por dizer, tendo um título já na mira: "Seria um sonho voltar a conquistar a Champions, agora pelo Benfica."

Por fim, o russo, ajudado pelo companheiro de seleção Robinho, tentou o seu melhor português: "Estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado a todos!"