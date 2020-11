Sporting-Benfica, em direto

- 5 inicial do Benfica: Roncaglio (GR), Afonso Jesus, Robinho, Chishkala e Tayebi





- 5 inicial do Sporting: Guita (GR), Cardinal, Pauleta, João Matos e Merlim.- Os árbitros da partida são Ricardo Fernandes (Associação de Futebol de Lisboa) e Miguel Castilho (AF Lisboa), e o cronometrista é Miguel Guerra (AF Lisboa).- Frente a frente estará o melhor ataque da Liga, o Sporting, e a melhor defesa do campeonato, o Benfica.- Com registo perfeito até ao momento - ambos com dez vitórias em dez partidas já disputadas na Liga Placard -, Sporting e Benfica encontram-se esta noite no jogo grande da jornada 11 do campeonato nacional de futsal. Será um duelo intenso, do qual poderá sair um novo líder da prova. Tudo para seguir a par e passo no nosso site. Fique por aí!