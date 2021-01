Benfica goleia Modicus

O Benfica venceu o Modicus este sábado por 4-0 e está na liderança do campeonato somando agora mais três pontos do que o Sporting que tem um jogo a menos.





Antes da bola começar a rolar, as equipas cumpriram um minuto de silêncio em memória de Alex Apolinário, jogador do Alverca que faleceu esta semana. A equipa de Joel Rocha adiantou-se rapidamente no marcador com um golo de Tayebi logo aos 15 segundos, aumentando a vantagem logo de seguida (2') por Chishkala. Tiago Brito, aos 6', aumentu a vantagem no marcador para o Benfica que chegou ao intervalo a vencer por 3-0.Na segunda parte, Tayebi voltou a marcar (32') sentenciando a partida.