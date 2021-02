Cardinal vai parar entre oito a dez meses

Cardinal, uma das principais figuras do Sporting e melhor marcador da Liga Placard – com 27 golos –, sofreu uma rotura do tendão de Aquiles e vai ficar afastado da competição num período que pode ir de oito a dez meses. O pivô, de 35 anos, corre o risco, desta forma, de regressar às quadras apenas em 2022.

O pior cenário confirmou-se durante a tarde de ontem, depois de o internacional português ter realizado um exame para averiguar a gravidade da lesão sofrida frente ao Dínamo Sanjoanense, na última quarta-feira. Num comunicado publicado no site oficial e assinado por Filipe Bettencourt, médico das modalidades do Sporting, o clube leonino informou que Cardinal "vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias".