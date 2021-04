Benfica critica arbitragem

O Benfica contesta a expulsão de Robinho no Fundão – triunfo dos encarnados por 6-3 – e lançou uma farpa aos árbitros do encontro, Rúben Santos e José Moreira. “Estranhamos nova expulsão de um atleta do Benfica, à luz dos critérios normalmente aplicados noutros encontros da Liga Placard”, lê-se na newsletter das águias, numa alusão clara ao sucedido com Cardinal no Modicus-Sporting da 20ª jornada, em que os mesmos árbitros não expulsaram o jogador dos leões.