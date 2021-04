Sporting chegou de madrugada

Ao contrário do Benfica, o Sporting entra em ação na final 8 da UEFA Futsal Champions League apenas amanhã, frente aos russos do KPRF. A comitiva leonina deixou ontem Lisboa e aterrou em solo croata já durante a noite, depois de uma escala em Amesterdão, na Holanda. A chegada ao hotel, em Zadar, estava prevista por volta das 3 horas da madrugada, o que significa que uma das principais preocupações de Nuno Dias estará na recuperação da equipa. O técnico orienta hoje o último treino antes do jogo dos quartos-de-final, depois de fazer a antevisão, a partir das 9 horas (em Portugal continental).

Entretanto, Merlim falou ao Canal 11 sobre as expectativas que o Sporting tem para a edição 2020/21 da Liga dos Campeões: "É uma das melhores competições do Mundo. Este ano tem um formato diferente, com equipas de qualidade, mas estamos preparados e vamos jogar para vencer. Primeiro pensamos nos quartos-de-final porque vamos ter pela frente um adversário muito forte."