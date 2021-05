Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Portugal cabeça de série no sorteio para o Mundial de futsal Seleção das quinas está no pote 1 juntamente com Lituânia, Argentina, Brasil, Espanha e Rússia





• Foto: Diogo Pinto/FPF