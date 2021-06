Benfica vence Sporting em jogo de loucos na Luz e empata final do campeonato

Que grande partida de futsal assistimos hoje no pavilhão da Luz. Um dérbi verdadeiramente eletrizante, com golos e emoção a rodos, que acabou por ser decidido apenas no prolongamento. O Benfica venceu por 7-5 (5-5 no final dos 40 minutos) e empatou a eliminatória.



O jogo foi de nervos para as duas equipas. O Sporting chegou a ter, por duas vezes, vantagens de dois golos, mas os encarnados reagiram sempre bem, nunca atiraram a toalha ao chão e lograram o empate.



Veio o prolongamento, Joel Rocha arriscou no 5x4 e foi bem sucedido, pois foi assim que os encarnados desbloquearam o jogo.



O próximo encontro, o terceiro desta final discutida à melhor de cinco, será disputado na próxima quinta-feira, às 19h30, no Pavilhão João Rocha, em Alvalade. Mais um grande duelo em perspetiva.

Ao Minuto Ontem Joel Rocha: «Muito daquilo que aconteceu hoje aqui veio do nosso sangue» Joel Rocha, o treinador do Benfica, à BTV: "Mostrámos acima de tudo a inteligência em alguns momentos difíceis que o jogo teve. Saímos na frente, tivemos uma desvantagem de dois golos, recuperámos. Voltámos a ficar em desvantagem e voltámos a ter a capacidade de empatar. Muito daquilo que aconteceu hoje aqui veio do nosso sangue, da nossa alma e da superação a cada lance e a cada duelo. Além de nas duas vezes termos conseguido empatar, no início do prolongamento tivemos uma abordagem feliz, tivemos a paciência necessária para que a decisão do melhor momento surgisse. Foi uma vitória difícil, mas totalmente justa para todos os nossos jogadores, que se entregaram de uma forma inexcedível. Em termos de acreditar fomos uma equipa de top." Ontem Termina o jogo (7-5)! Ontem 9' - Cavinato remata ao lado. O Sporting faz de tudo para chegar ao golo... Ontem Alex Merlim atira ao poste! 8' - Alex Merlim isola-se em contra-ataque e atira ao poste! Ontem 8' - Roncaglio vê a baliza do Sporting deserta e atrira ao lado. Ontem Golo do Benfica (7-5)! 7' - Golo do Benfica (7-5)! Fábio Cecílio atira ao ângulo superior esquerdo da baliza de Guitta e aumenta a vantagem dos encarnados. Ontem 6' - O Sporting joga agora com Alex Merlim a guarda-redes avançado. Ontem 6' - Nilson remata para uma grande defesa de Guitta. Ontem Começa a 2.ª parte do prolongamento! Ontem Termina a 1.ª parte do prolongamento (6-5)! Ontem 4' - Fábio Cecílio recupera e lança-se em contra-ataque, mas não consegue passar por Pany Varela. Ontem 4' - Cartão amarelo a Taynan, após falta falta Henmi. Ontem Golo do Benfica (6-5)! 3' - Golo do Benfica (6-5)! Tiago Brito, com a camisola de guarda-redes vestida, aparece na área e empurra para o fundo da baliza após passe de Chishkala. Ontem Joel Rocha aposta tudo 2' - O Benfica joga com guarda-redes avançado, está arriscar o treinador dos encarnados... Ontem 2' - Rocha por pouco não marca para o Sporting, defende Roncaglio. Ontem 1' - Remate de Fábio Cecílio, intercetado pela defesa leonina. Ontem Começa o prolongamento! Ontem Termina a 2.ª parte e vem aí o prolongamento (5-5)! Termina o jogo e tudo empatado no pavilhão da Luz. O Sporting - que revelou maior eficácia nas bolas paradas - chegou a ter novamente uma vantagem de dois golos, mas os encarnados deram a volta por cima e alcançaram a igualdade. Vamos ver o que nos reserva o prolongamento! Ontem 39' - Joel Rocha pede pausa téncica, estamos a 35 segundos do final. Ontem 39' - Cartão amarelo para Rocha, por protestos. Ontem 39' - Rocha por pouco não faz o golo do Sporting, de cabeça, na sequência do canto! Ontem 39' - Nuno Dias pede o desconto de tempo para preparar um canto. Ontem 39' - Cartão amarelo para o team manager do Benfica, Gonçalo Alves. Ontem Final de loucos! 39' - Guitta faz-se a uma bola e fica lesionado no meio campo do Sporting; o lance segue e Robinho, com a baliza leonina deserta, atira ao poste! Ontem 38' - Sporting trabalha bem no ataque mas o remate de Merlim embate na defesa do Benfica. Ontem 37' - Quarta falta do Benfica, o Sporting continua com uma. Ontem 37' - Remate perigoso de Alex Merlim, para defesa de Roncaglio. Ontem Faltas 35' - O Sporting soma três faltas e o Benfica uma. Ontem Golo do Benfica (5-5)! 34' - Golo do Benfica (5-5)! Cruzamento de Henmi quase em cima da linha de fundo e Jacaré, com o joelho, empurra para o fundo da baliza de Guitta. Ontem 34' - Grande remate de Arthur com o pé esquerdo quase de meio-campo, mas Guitta estava com os olhos postos na bola. Ontem 33' - Roncaglio remata de longe mas a bola nem vai à baliza. Ontem 32' - Chishkala tenta a sua sorte mas a bola é desviada por um jogador do Sporting e sai. Ontem 31' - Grande tiro de Guitta, para defesa de Roncaglio. Ontem Golo do Benfica (4-5)! 31' - Golo do Benfica (4-5)! Robinho passa por dois adversários na esquerda, coloca a bola em Arthur que, de pé esquerdo, reduz para os encarnados. Ontem 29' - Os nervos estão à flor da pele, há empurrões, pedem-se faltas e cartões amarelos... Ontem 28' - Grande trabalho individual de Silvestre, para defesa de Guitta. Ontem 27' - Roncaglio adianta-se e Alex Merlim falha o chapéu... Ontem 27' - Remate de Robinho rasteiro, mas Guitta agarra. Ontem 26' - Cartão amarelo para Jacaré. Ontem Golo do Sporting (3-5)! 26' - Golo do Sporting (3-5)! Taynan marca um livre ligeiramente descaído para a direita e deixa os leões com dois golos de vantagem. Ontem 25' - Bom lance ofensivo do Benfica, Rafael Henmi remata mas Guitta defende para a frente. Os encarnados ainda tentam a recarga mas a defesa do Sporting resolve. Ontem 24' - Roncaglio sobe e remata à baliza, com Guitta a fazer uma grande defesa. Ontem Golo do Sporting (3-4)! 23' - Golo do Sporting (3-4)! Alex Merlim marca um livre à entrada da área, coloca a bola em Taynan e o brasileiro faz o quarto golo do Sporting na partida. Ontem 23' - Zicky recebe de costas para a baliza, faz uma rotação e a bola sai ao lado. Foi agarrado por Chishkala e o jogador do Benfica vê o cartão amarelo. Ontem 21' - Pany Varela atira em posição frontal, mas a bola sai por cima. Ontem 21'- Dois remates consecutivos do Benfica, intercetados pela defesa leonina. Ontem Começa a 2.ª parte! Ontem Termina a 1.ª parte (3-3) Que grande jogo de futsal! Benfica e Sporting estão a protagonizar um espectáculo eletrizante no pavilhão da Luz, um duelo equilibradíssimo, recheado de golos e emoção. Os leões chegaram a ter uma vantagem de dois golos (3-1), mas as águias reagiram bem e acabaram por conseguir chegar ao empate (3-3). Tudo em aberto para a segunda parte! Ontem 19' - Guitta faz uma defesa incompleta e quase é surpreendido por Nilson. Ontem Benfica ameaça o quarto 19' - Tayebi recebe da direita e quase em cima da linha de golo atira fora. Por pouco não marcava o Benfica... Ontem 19' - Nuno Dias pede o desconto de tempo. Ontem Nuno Dias vê amarelo 18' - Cartão amarelo para Nuno Dias, o treinador do Sporting. Ontem 17' - Fábio Cecílio remata à figura de Guitta. Ontem 17' - Boa defesa de Roncaglio, a um remate de Cavinato quase à queima-roupa. Ontem 16' - Cavinato recebe e remata de primeira, de forma acrobática, da direita mas a bola sai por cima. Ontem 15' - Zicky isola-se e aparece na cara de Roncaglio, mas o guarda-redes do Benfica defende. Ontem Benfica empata (3-3)! 14' - Golo do Benfica (3-3)! Tayebi empata a partida na marcação do penálti. Ontem Penálti 14' - Remate de Robinho de longe, a bola vai à mão de Tomás Paçó. Vai haver penálti. Ontem 13' - Tomás Paçó isola-se mas Jacaré faz um grande corte. Ontem Faltas 13' - O Benfica soma três faltas e o Sporting uma. Ontem Golo do Benfica (2-3)! 11' - Golo do Benfica (2-3)! Robinho senta um adversário e remata da direita ao poste mais distante. Ontem Guitta atento 11' - Remate de Robinho da direita, para defesa de Guitta com os pés. Ontem Que perigo! 11' - Fábio Cecílio aproveita uma bola perdida em posição frontal e remata para defesa de Guitta; na jogada a seguir Pany Varela atira com perigo, mas a bola sai ao lado. Ontem Golo do Sporting (1-3)! 10' - Golo do Sporting (1-3)! Erro de Roncaglio, o guarda-redes das águias está fora da baliza, pensa que a bola vai sair pela lateral, e Pauleta aproveita para fazer o terceiro dos leões. Ontem Dois amarelos 9' - Robinho e Pany Varela andavam 'pegados' e os árbitros não vão de modas: cartão amarelo para os dois. Ontem 9' - Ivan Chishkala recebe do guarda-redes do Benfica mas cabeceia por cima do travessão. Ontem 8' - Roncaglio vai para a baliza e atira ao lado. Ontem 7' - Erick remata por cima, mas fica lesionado depois de um choque com Jacaré. Ontem Golo do Sporting (1-2)! 6' - Golo do Sporting (1-2)! Erro de Tayebi, a bola sobra para Zicky, que assite Pany Varela para um golo fácil. Ontem 6' - Zicky recupera uma bola no corredor central, isola-se mas Roncaglio defende. Ontem Sporting empata (1-1)! 5' - Golo do Sporting (1-1)! Taynan empata a partida na conclusão de uma bela jogada coletiva do ataque leonino. Ontem 3' - O Benfica pressiona no meio-campo do Sporting, à espera de um roubo de bola. Ontem Benfica abre o marcador (1-0) 2' - Golo do Benfica! Tayemi recebe de Robinho em contra-ataque e remata, fazendo o primeiro do jogo. A bola bate em Cavinato e acaba por trair Guitta. Ontem 2' - Pany Varela faz um passe a rasgar mas Cavinato não chega a tempo. Ontem 2' - O Sporting vai pressionando, já fez dois remates, mas sem perigo. Ontem Começa o dérbi! Já rola a bola no pavilhão da Luz! Ontem Violência de género Os jogadores entram em campo com t-shirts onde é mostrado um cartão de vermelho à violência de género. Ontem Os cincos das duas equipas Cinco do Benfica: Roncaglio, Nilson, Robinho, Ivan Chishkala e Tayebi.



Cinco do Sporting: Guitta, Rocha, Cavinato, Alex Merlim e João Matos.

Ontem #FutsalBenfica vs. Sporting CP

14:00

BTV / Canal 11



SL Benfica

14h00

@Canal_11Oficial — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 6, 2021 Ontem Equipa do Sporting Sporting: Guitta (gr), Gonçalo Portugal (gr), Tomás Paçó, Erick Mendonça, João Matos, Mamadou Turé, Diogo Santos, Cavinato, Pany Varela, Pauleta, Alex Merlim, Zicky, Taynan e Rocha.



Treinador: Nuno Dias Ontem Equipa do Benfica Benfica: Roncaglio (gr), André Sousa (gr), Ivan Chishkala, Hossein Tayebi, Jacaré, Afonso Jesus, Nilson Miguel, Arthur, Silvestre Ferreira, Rafael Henmi e Robinho.



Treinador: Joel Rocha Ontem Pany Varela: «O outro jogo já faz parte do passado» O Sporting levou a melhor no Pavilhão João Rocha no primeiro dérbi mas Pany Varela acredita que o de hoje terá outras características. "O outro jogo já faz parte do passado e o segundo, na Luz, não vai ser igual. Temos de recuperar as pernas e prepararmo-nos bem, pois só assim é que vamos chegar lá na melhor forma", considerou o internacional português, em declarações aos meios oficiais dos leões. Ontem Roncaglio: «Temos de melhorar a eficácia» Roncaglio falou à BTV sobre os aspetos a aperfeiçoar para o Benfica sair por cima. "Temos de melhorar a eficácia. Já conversámos sobre isso. Se tivermos um pouco mais de calma e frieza em frente à baliza, vamos fazer golos e conseguir a vitória", afirmou o brasileiro, de 32 anos, confiante de que o título não vai fugir aos encarnados: "Podemos dar a volta por cima! Temos uma equipa competente e com qualidade para isso. No primeiro jogo sofremos um revés, mas ainda temos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto." Ontem O que aí vem Depois da derrota no jogo 1 da final do playoff da Liga Placard, por 3-1, o Benfica está praticamente obrigado a vencer na receção ao Sporting, desde logo para evitar que os leões se coloquem a vencer por 2-0 numa eliminatória à melhor de cinco. Mas a formação de Alvalade quer resolver a questão do título o mais rápido possível promete não facilitar...