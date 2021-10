Portugal inicia com goleada apuramento para o Europeu de futsal feminino

Portugal entrou esta quarta-feira a vencer na qualificação para o Europeu de futsal feminino, ao golear a Eslovénia por 6-0 no primeiro jogo do grupo 2 de apuramento, no qual Lídia Moreira foi a estrela da tarde.

Em jogo disputado em Karlovac, na Croácia, onde decorre o mini-torneio de apuramento, em que o vencedor garantirá lugar na fase final do Europeu, em março de 2022, a seleção das Quinas teve um jogo de sentido único.

A equipa comandada por Luís Conceição, vice-campeã europeia em título, apenas pecou na eficácia, face à 'avalanche' de oportunidades perdidas - com 45 tentativas de remate, 20 das quais enquadrados com a baliza.

A fluidez do jogo e a pouca resistência do adversário, que na primeira parte quase não saiu do seu meio-campo, permitiu ao selecionador português dar minutos a todas as jogadoras, entre as quais a guarda-redes suplente Odete Rocha, já na segunda parte.

Mas de todas, Lídia Moreira esteve em evidência, com a pivot do Novasemente a estar em quatro dos seis golos: marcou o primeiro (seis minutos), assistiu no segundo, de Inês Fernandes (sete) e no terceiro, de Ana Pires (29'), e fez pressão no quarto, com a bola a ressaltar para os pés de Pisko (31').

Com a Eslovénia menos eficaz na ocupação do espaço, num jogo em que foi quase inexistente na transição, preocupando-se em fechar os caminhos da baliza de Valentina Tus, o quinto golo português saiu de uma 'bomba' do meio da rua de Sara Ferreira já a cinco minutos do final, e o sexto por Cátia Morgado, num remate cruzado desde o lado esquerdo, quase no último minuto.

Na quinta-feira, Portugal volta a jogar no Mladost Sports Hall, diante da Polónia (15:00 horas de Lisboa), num apuramento que fecha no sábado diante da anfitriã Croácia (15:30), com a terceira e última jornada do grupo 2.

Os vencedores dos quatro grupos de apuramento garantem lugar na fase final do Europeu de 2022.

Jogo realizado no Mladost Sports Hall, em Karlovac.

Portugal - Eslovénia, 6-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Lídia Moreira, 6 minutos.

2-0, Inês Fernandes, 7'.

3-0, Ana Pires, 29'.

4-0, Pisko, 31'.

5-0, Sara Ferreira, 36'.

6-0, Cátia Morgado, 39'.

Equipas:

- Portugal: Ana Catarina, Ana Pires, Cátia Morgado, Ana Azevedo e Janice Silva. Jogaram ainda Sara Ferreira, Lídia Moreira, Pisko, Inês Fernandes, Carla Vanessa, Fifó e Odete Rocha.

Selecionador: Luís Conceição.

- Eslovénia: Valentina Tus, Anja Lozar, Anja Zvokelj, Sergeja Kos e Ines Ermenc. Jogaram ainda Rebeka Snofl, Ines Krajnc, Aneja Lorbek, Laura Skvorc, Ana Bucik, Klementina Mavhar.

Selecionador: Dejan Kramberger.

Árbitros: Ivo Tsenov (Bulgária) e Peter Zimonyi (Hungria).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.