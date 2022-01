Selecionador de futsal feminino chama 14 jogadoras para duplo particular

O selecionador português de futsal feminino, Luís Conceição, convocou esta terça-feira 14 jogadoras para o duplo particular com a Rússia, em Vila do Conde, com vista ao Europeu de março, que vai decorrer em Gondomar.

A seleção vai reunir-se pela primeira vez no novo ano para defrontar por duas vezes a congénere russa, que também vai marcar presença no campeonato da Europa, disputado numa final a quatro em março.

As 14 selecionadas estarão na concentração entre09 e 12 de janeiro, em Vila do Conde, com os jogos nos dois últimos dias.

Portugal, vice-campeão da Europa, disputará o título da segunda edição do torneio com a campeã Espanha, a Rússia e a Ucrânia, de 24 a 27 de março, no Multiusos de Gondomar.

Lista de 14 convocadas:

- Guarda-redes: Cris (Sporting) e Odete Rocha (Nun'Álvares).

- Pivôs: Sara Ferreira (Benfica) e Carla Vanessa (Nun'Álvares).

- Fixo: Inês Fernandes (Benfica).

- Universais: Ana Azevedo (Vermoim) e Fifó (Cittá di Falconara, Ita).

- Alas: Kika (Quinta dos Lombos), Ana Pires (Nun'Álvares), Carolina Pedreira (Sporting), Cátia Morgado (Nun'Álvares), Pisko (Nun'Álvares), Janice Silva (Cittá di Falconara, Ita) e Tânia Sousa (Nun'Álvares).

