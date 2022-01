Portugal-Holanda, em direto

há 3 horas 13:28

Jorge Braz: «Holanda está extremamente motivada por jogar em casa»



FPF

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, alertou no sábado para a alta motivação, vontade, qualidade "muito interessante" e competitividade dos anfitriões do Europeu'2022, a Holanda, próximo adversário da equipa das 'quinas' no Grupo A.



"Em primeiro lugar, estão extremamente motivados por jogarem em casa. Têm uma variabilidade muito grande na equipa, jogadores muito interessantes no um para um, pivôs fortíssimos, fixos com enorme poder físico e um excelente sentido de marcação", começou por sublinhar, em declarações ao site da FPF.



