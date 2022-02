Portugal-Espanha, em direto

há 1 horas 17:37

Espanhóis com clara vantagem no confronto direto

As duas seleções defrontar-se-ão pela 33.ª vez na sua história, com o confronto direto a ser extremamente favorável à congénere espanhola, que venceu 24 dos 32 embates até ao momento disputados entre as duas seleções - Portugal triunfou em apenas três ocasiões. No que toca a golos marcados, a Espanha também leva grande vantagem: 112 contra 52 finalizações certeiras por parte dos portugueses.



Nos últimos cinco duelos disputados entre Portugal e Espanha, destaque para a superioridade espanhola, que venceu quatro desses embates - o último por uns expressivos 6-0, em jogo de preparação entre as duas seleções. O único que a equipa das Quinas venceu foi nos quartos de final do Mundial'2021, com um triunfo por 4-2 no prolongamento, depois de uma igualdade a dois no período regulamentar.