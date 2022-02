Sporting vence Golpilheira

O Sporting recebeu ontem o Golpilheira, no Pavilhão João Rocha, e venceu por 2-0 em partida referente à 19.ª jornada da 1.ª Divisão feminina de futsal. As leoas, que ocupam o terceiro lugar, com 46 pontos, mantêm o atraso pontual face aos dois primeiro classificados.O Benfica lidera, com 53 pontos, depois de na sexta-feira ter goleado o Leões Porto Salvo por 12-1. As águias registam mais cinco pontos e mais um jogo realizado face ao Nun’Álvares, 2º colocado, que ontem foi ao reduto do Águias de Santa Marta ganhar por 4-0.