Benfica-Barcelona, em direto

Capitão do Barcelona avisa que Benfica é adversário "demasiado duro"



O ala internacional espanhol Sergio Lozano, capitão do Barcelona, avisou que o Benfica é um adversário "demasiado duro" para que os catalães possam já pensar na final da Liga dos Campeões de futsal.



"Se pensarmos na final, seguramente não chegamos lá. Só penso no Benfica. É um adversário demasiado duro para estar já a pensar numa final hipotética", avisou o jogador, focando a atenção nas meias-finais com as águias.



Lozano espera um Benfica ainda mais forte do que no campeonato, equiparando a equipa encarnada ao rival Sporting, o campeão europeu em título, que na última época derrotou o Barcelona, que conta com o português André Coelho, na final da Champions (4-3).



"Numa hipotética final com o Sporting, a equipa vai querer ser ressarcida, mais por poder ser campeã europeia do que por ganhar ao Sporting. Era o principal objetivo da época e vamos com todas as forças para ganhar a Taça", adiantou o ala espanhol.