Léo Gugiel pode reforçar Benfica

O Benfica está interessado na contratação do guarda-redes Léo Gugiel. Internacional pelo Brasil por seis vezes, o jogador de 25 anos é o objetivo dos encarnados para oferecer concorrência a André Sousa, o titular da baliza das águias esta temporada. Fonte do Benfica confirmou o interesse em Léo Gugiel, que na época que agora terminou representou os russos do Tyumen.Esse é, aliás, um dos pontos que pode facilitar a contratação, dado que a UEFA excluiu as equipas russas de todas as competições europeias, punição válida para a próxima época.A.M./J.L.