Sporting nas 'meias' do playoff

O Sporting apurou-se para as meias-finais do playoff do campeonato nacional de futsal, graças a uma vitória por 1-0 sobre o FC Azeméis por 1-0, isto depois de ter ganho por 3-0 fora de portas na primeira partida. Sem os contributos de Bernardo Paçó, Erick, Zicky e Waltinho, o leão venceu com golo de Caio Ruiz, ainda na primeira metade.Segue-se agora nas 'meias', com arranque na sexta-feira (10 de junho), o vencedor da série entre AD Fundão e CRC Quinta dos Lombos, que por agora está empatada a um. Na segunda-feira, no Fundão, tudo se decidirá.