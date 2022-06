Betis é o destino de Rafael Henmi

Rafael Henmi vai deixar o Benfica e reforçar o Betis, 14º classificado do último campeonato espanhol, avança Pepe Elías, jornalista especializado no emblema de Sevilha.O internacional japonês despede-se ao fim de nove temporadas de águia ao peito e sai como um dos capitães de equipa, tendo envergado a braçadeira no jogo 1 da final do playoff. Ainda com, no máximo, 4 jogos para disputar esta época, o talentoso ala, de 29 anos, soma 87 golos em 317 partidas ao serviço do Benfica.