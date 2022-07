Portugal-Hungria, em direto

há 47 min 22:13

Termina a primeira parte (3-0)



Getty Images

Está concluída a primeira parte da meia-final entre Portugal e Hungria, com a equipa das Quinas a chegarem ao intervalo com uma vantagem clara de 3-0, após golos de Pisko (12'), Carolina Pedreira (16') e Fifó (17'). As jogadoras lusas dominaram por completo a primeira parte do encontro, exibição que peca apenas pelo facto de o resultado não estar mais dilatado.



