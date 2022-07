Portugal vence checos e conquista bronze no Mundial universitário de futsal

Portugal ficou este domingo no terceiro lugar no campeonato do Mundo universitário de futsal, após vencer a República Checa por 5-3, em encontro disputado em Guimarães.Francisco D'Oliveira (três minutos), Tomas Reis (06) e Ricardo Lopes (10) levaram Portugal ao 3-0, vantagem entretanto reduzida por Jan Sipka, 17 segundos depois, antes de Jakub Sznapka (21), com autogolo, repor a diferença nos três golos (4-1).

Lukas Lecjaks (22) e Matyas Blahuta (25) levaram o resultado para um bem mais equilibrado 4-3, ameaçando o êxito dos lusos, que respiraram de alívio com o quinto tento, de Francisco D'Oliveira (5-3), antes da pressão final dos checos.

Nas meias-finais, Portugal tinha empatado 2-2 com a Ucrânia, perdendo por 3-1 no desempate por penáltis com o conjunto do Leste da Europa, que vai discutir o título com o Brasil.

A seleção feminina, que goleou a Nova Zelândia por 10-0 na meia-final, joga esta tarde a final ante o Brasil, que se impôs à Polónia por 4-0.