Ganhar títulos é aposta de Pulpis

O Benfica ganhou a última edição do Record International Masters (em 2019, reatando-se a prova apenas este ano, devido à Covid-19), mas o treinador dos encarnados, Pulpis, aponta as equipas espanholas como as favoritas no torneio que hoje começa em Portimão.

"É uma prova que chega muito cedo para nós, pois o grupo realizou poucas sessões de treino", assinalou Pulpis, em declarações prestadas à organização do evento.

O treinador do Benfica adiantou que "a competição, em Portugal, começa mais tarde que em Espanha, assim como a preparação das equipas, e, por isso, tanto Barcelona como Inter Movistar estarão mais rodados e em vantagem, nesse capítulo, frente às duas formações portuguesas, sem deixarmos, naturalmente, de dar o melhor de nós na procura de bons resultados, numa fase em que a prioridade passa pelo crescimento coletivo e pela melhoria dos índices físicos".

O objetivo dos encarnados "passa sempre por ganhar todas as competições", embora Pulpis reconheça que a época passada "não correu bem".

"Estivemos em todas as finais das competições nacionais, mas não conseguimos vencer nenhuma e num clube com a dimensão do Benfica não serve terminar no segundo lugar: temos de ganhar, é sim ou sim na luta pelos títulos", assinala, no que se pode entender como uma promessa para a campanha agora a dar os primeiros passos.

Encarnados não treinaram

O Benfica foi a única das quatro equipas participantes na Record International Masters Futsal que não efetuou uma sessão de treino no palco da competição. Os encarnados trabalharam em casa e prescindiram da sessão de adaptação ao piso, semelhante ao utilizado nas últimas edições do torneio.

Já Sporting, Barcelona e Inter Movistar realizaram sessões de trabalho no Portimão Arena, recinto testado na última quinta-feira, na disputa da Taça de Portimão, entre o Portimonense e a Quinta dos Lombos, com acessos, marcador e outros itens a serem alvo da preocupação da organização, para que tudo corra bem hoje e amanhã. O piso mereceu, de resto, referências elogiosas dos responsáveis das duas equipas.

O duelo entre Sporting e Barcelona desta manhã registará a presença de uma moldura humana muito significativa, atendendo à procura de ingressos. Este é o jogo de maior cartaz do torneio, pelas circunstâncias descritas ao lado, mas os restantes também têm registado grande procura por parte dos adeptos do futsal.