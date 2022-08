Ferrão foi ao hospital

Foi só um susto, mas o suficiente para sair em ambulância do Portimão Arena : Ferrão, distinguido por três vezes como o melhor jogador do Mundo, lesionou-se diante do Sporting , na grelha costal, depois de um choque com Tomás Paçó, e foi sujeito a exames no Hospital Particular de Alvor. A estrela do Barcelona não defronta hoje o Benfica.

O Sporting não contou com Zicky Té, Pauleta e Miguel Ângelo, todos limitados fisicamente, enquanto no Benfica a ausência mais notada foi a de Bruno Coelho, por questões de natureza burocrática.

André Coelho, internacional português do Barcelona, não jogou devido a uma lesão num tornozelo e está em dúvida para hoje.

O primeiro dia do torneio contou com as presenças de Pedro Dias, diretor da FPF responsável pela área do futsal, e de Jorge Braz e Luís Conceição, selecionadores nacionais masculino e feminino, respetivamente, os quais entregaram as medalhas e o troféu da Supertaça do Algarve.