Rui Guimarães vem para Vizela

A família de Rui Guimarães está em contacto com o Al Tadhamon, do Kuwait, para a transladação do corpo do malogrado técnico de futsal para Vizela, de onde é natural.O processo pode demorar três semanas e tem elevados custos associados. O clube prontificou-se a ajudar, mas não é certo que financie a totalidade e a solução poderá passar por um pedido de ajuda à comunidade. A federação decretou um minuto de silêncio em todos os jogos das competições de futsal por si organizadas.