Selecionador de futsal chama 15 jogadores para o duelo com a Lituânia

O selecionador Jorge Braz chamou 15 jogadores para o duelo com a Lituânia, da ronda principal de apuramento para o Mundial'2024 de futsal, numa convocatória dominada por jogadores do Sporting, divulgou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com uma nota publicada no site oficial do organismo, para a terceira jornada do grupo 4, Braz chamou oito jogadores dos atuais campeões nacionais, enquanto o Benfica tem três representantes.

O guarda-redes Eduardo Sousa, a atuar em Espanha no Valdepeñas, é o único jogador das escolhas de Braz que não atua no campeonato português.

Depois de triunfos sobre a Lituânia (6-0) e a Bielorrússia (5-3), Portugal volta a defrontar os lituanos, desta vez em Loulé, numa altura em que lidera o grupo com seis pontos, enquanto as duas restantes seleções ainda estão com zero.

Os vencedores de cada dos 12 grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem diretamente para a Ronda de Elite.

O duelo dos atuais campeões europeus e mundiais com a Lituânia está agendado para 09 de novembro, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, às 20:30.

A seleção nacional concentra-se em 6 de novembro, em Vilamoura, e tem dois treinos agendados para o dia seguinte, em Loulé.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Eduardo Sousa (Valdepeñas), André Sousa (Benfica) e André Correia (Leões Porto Salvo).

Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona) e Tomás Paçó (Sporting).

Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

Universal: Erick (Sporting).

Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Miguel Ângelo (Sporting), Mário Freitas (Fundão) e Silvestre (Benfica).

Pivô: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).