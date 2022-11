Benfica goleia Luxol St. Andrews na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal

O Benfica goleou esta quinta-feira por 6-0 o Luxol St. Andrews, de Malta, para a segunda jornada do Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal e mostrou argumentos na luta pelo acesso à fase final.

Após o empate na ronda inaugural com os checos do Chrudim (3-3), o Benfica não se deixou surpreender pela formação maltesa e venceu com golos de Ivan Chishkala, aos cinco e 24 minutos, Rómulo, aos sete e 31, e Rocha, aos nove e 40.

Em Almati, no Cazaquistão, o Benfica assumiu a liderança provisória do Grupo C e disputa sábado a última jornada com o anfitrião Kairat Almaty, que ainda hoje defronta os checos do Chrudim.

O Benfica foi sempre superior e chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Chishkala (1-0), aos cinco minutos, numa recarga em cima da linha de baliza, Rómulo (2-0), aos sete, na sequência de um lance de pressão na saída da bola, e Rocha (3-0), com um remate em posição frontal.

Com tranquilidade, frente a um adversário que poucas vezes chegou à baliza de Leonardo Gugiel, a formação encarnada elevou na segunda parte para 6-0 pelos mesmos jogadores, que bisaram na partida pela mesma ordem de golos obtidos na primeira.

Chishkala elevou para 4-0, aos 24 minutos, na pressão à saída da bola da formação do Luxol, Rómulo fez o 5-0, aos 31, na sequência de um lance estudado de bola parada, e Rocha fechou em 6-0, aos 40, com um remate em posição frontal.

Na derradeira jogada do encontro, o Luxol St. Andrews esteve perto de marcar com um rematou ao poste da baliza do Benfica, por Pulido Castro, que imitou o colega Vevé, aos 34, tendo sido estas as melhores ocasiões de golo da equipa de Malta.