Encarnadas dão ‘chapa 13’ à Académica

Soma e segue! O Benfica venceu o 15º jogo em outras tantas jornadas e desta vez em grande estilo, igualando o melhor resultado da época: 13-0 diante da Académica, o mesmo placar que obtivera na 12ª jornada sobre o Futsal Feijó. Janice Silva (hat trick), Angélica Alves (2), Fifó (2), Beatriz Carrola (2), Inês Fernandes, Raquel Santos, Sara Ferreira e Maria Pereira foram as autoras dos golos das encarnadas, que lideram com 45 pontos, mais oito do que o 2º classificado Nun’Álvares, batido em casa pelo Futsal Feijó (2-3).Já o Sporting foi goleado (2-7) em casa do Novasemente, somando a segunda derrota seguida no campeonato. Está no 3º lugar, mas agora a 16 pontos do líder Benfica.