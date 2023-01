Sporting sobrevive aos leões

Numa partida emocionante, o Sporting acabou por vencer o Leões de Porto Salvo - com justiça, diga-se -, apesar de ter estado em desvantagem por três vezes. Para o triunfo, muito contribuiu o hat trick de Pany Varela.O início foi absolutamente frenético. A turma leonina entrou dominante, mas a enorme eficácia dos forasteiros colocou-os em vantagem em três ocasiões. Primeiro foi Wesley a marcar logo no minuto inicial. Dois minutos depois, Sokolov repôs a igualdade. A chuva de golos continuou até ao descanso, com os visitantes a voltarem à vantagem pelo guardião André Correia (8’), que atirou de baliza a baliza. No minuto seguinte, Zicky anulou a desvantagem, mas Pedro Cary (10’) respondeu de livre direto, fazendo o terceiro da equipa de Porto Salvo. Com receio de serem surpreendidos, os pupilos de Nuno Dias foram obrigados a puxar dos galões e, até ao descanso, conseguiram a reviravolta com o bis de Pany Varela.A 2ª parte foi mais tranquila para os verde e brancos, que dilataram a vantagem até aos três golos de diferença, por intermédio de Diogo Santos (28’) e, novamente, Pany Varela (36’). No final, Pedro Cary (40’) ainda reduziu para os visitantes.Foi uma noite tranquila para o Benfica, que ao intervalo já tinha o jogo resolvido. Sem Bruno Cintra e Jacaré (castigados) e Rômulo (por opção do treinador), os encarnados venceram por 12-0 e mantiveram-se agarrados aos lugares cimeiros.As hostilidades foram abertas por Carlos Monteiro (10’) e mereceram dedicatória especial a um adepto com deficiência. Sem tempo a perder e de uma rajada, a formação de Pulpis chegou ao 3-0. Primeiro Rocha a assistir Lúcio Rocha (11’) e, depois, com os papéis a inverterem-se, após uma perda de bola do Futsal Azeméis. Até ao intervalo, o pivô brasileiro voltou a fazer o gosto ao pé (17’) e Bruno Coelho (19’), de livre, assinou a mão cheia de golos.Na 2ª parte, as equipas apenas trocaram os lados do campo, porque de resto continuou tudo igual: o Benfica a faturar e o Futsal Azeméis a ver as escassas ocasiões que teve a esbarrarem no guarda-redes ou no poste. Diego Nunes (21’ e 23’) e Afonso Jesus (29’ e 38’) bisaram e Chishkala, Arthur e Pedro Marques completaram a lista de marcadores. O jogo foi tão fácil que Pulpis até concedeu minutos aos jovens da formação Afonso Serra e Pedro Marques.O Sp. Braga somou a 9ª vitória consecutiva na Liga Placard e continua no topo da classificação, colado ao Sporting e ao Benfica. Os minhotos até estiveram a perder por 3-0 em Ferreira do Zêzere, numa primeira parte dominada pelo conjunto da casa, mas reduziram antes do intervalo e operaram uma reviravolta fantástica na segunda parte com mais seis golos. Com um hat trick, Fábio Cecílio foi a figura da partida e liderou a recuperação do conjunto de Joel Rocha, que contou ainda com o bis de Allan Guilherme e tentos assinados por Robinho e Jean Gaúcho.