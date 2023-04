há 2 horas 19:03

Mário Silva: «É uma final que queremos ganhar, viemos para cá com esse objetivo»





Mário Silva, treinador do Benfica, fez a antevisão à final quando ainda não conhecia o adversário que irá tocar em sorte no último jogo da prova da Taça de Portugal. "É uma final que queremos ganhar, viemos para cá com esse objetivo. Isto não é dito da boca para fora, independentemente do nível de preparação que temos nesta altura viemos cá para ganhar e é isso que vamos fazer. Não vamos ser hipócritas ao ponto de acharmos que os adversários que podemos ter na final amanhã são iguais, existe um [Sporting] que requer maior exigência. Vamos ter o mesmo critério, a mesma honestidade no trabalho e a mesma humildade competitiva para encararmos seja que adversário for", frisou.