Rei Arthur comanda Benfica

Sem precisar de ser brilhante, o Benfica brindou os adeptos na Luz com uma vitória no fecho da fase regular da Liga Placard e na antecâmara da final four da Champions. As águias já não podiam sair do 3º lugar, golearam o Eléctrico por 4-0 e encaminharam o triunfo tranquilo ainda na 1ª parte. Na equipa de Ponte de Sor, o objetivo passava por segurar o 5º lugar e foi conseguido mesmo com a derrota. A equipa deu boa réplica nos primeiros 10 minutos e teve duas boas oportunidades, mas a qualidade individual do Benfica veio à tona. Já depois de Bruno Cintra atirar a primeira de três bolas à trave, Arthur aproveitou um ressalto e abriu o marcador (13’).

O Eléctrico apostou de imediato no 5x4, mas viu o Benfica ampliar aos 16’ graças a uma saída rápida para o ataque. Martim Figueira colocou a bola em Jacaré e este serviu Arthur, que finalizou com classe e bisou, anotando o 15º golo no campeonato. O Benfica manteve a pressão e logo no minuto seguinte fez 3-0 num remate de Afonso. A 2ª parte teve pouca história, com domínio das águias e um golo do jovem Lúcio Rocha a fechar as contas aos 36’.

"Foi bom acabarmos com baliza a zeros, pois temos trabalhado muito o processo defensivo. É bom preparar a Champions com vitórias", disse o técnico Mário Silva, enquanto João Freitas Pinto apontou ao playoff: "Vamos preparar-nos melhor e recuperar jogadores."