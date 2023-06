Nun'Álvares vence Benfica e iguala final do campeonato feminino de futsal

Um golo de Carla Vanessa permitiu esta quinta-feira ao Nun'Álvares derrotar o Benfica por 1-0 e empatar a final do campeonato nacional feminino de futsal (1-1), após um segundo jogo emotivo, disputado no pavilhão da equipa vencedora, em Fafe.

O cabeceamento certeiro da pivô, aos sete minutos, decidiu um encontro marcado pela ineficácia das jogadoras benfiquistas e pela organização e espírito de sacrifício das anfitriãs a defenderem a sua baliza, principalmente nos últimos minutos, já depois da expulsão da autora do golo, aos 29 minutos.

Em vantagem na final, as águias tiveram mais a bola minutos iniciais, apoiando-se no jogo de costas para a baliza de Janice Silva para avançar na quadra, e ameaçaram a baliza à guarda de Maria Odete em três remates de Fifó, aos minutos dois, três e seis, esse o mais perigoso, de cabeça.

As anfitriãs foram mais eficazes na hora da resposta, ao minuto sete, com o cabeceamento de Carla Vanessa a ressaltar na trave e a dar golo após um lance em que a bola circulou por todas as jogadoras até ao cruzamento de Pisko, descaído para a esquerda.

O tento inaugural abalou a manobra ofensiva benfiquista e deu lugar a uma fase mais quezilenta, com sucessivas faltas, quedas aparatosas e discussões entre as jogadoras, com eco nos protestos oriundos da única bancada do pavilhão fafense, repleta com cerca de 800 espetadores.

Com mais rotação no seu cinco, a formação lisboeta recuperou a iniciativa atacante frente a um adversário recuado e atirou de novo à baliza por Raquel Santos, aos 16 minutos, e por Maria Pereira, aos 18, mas sem antídoto para bater Maria Odete Rocha e igualar o marcador.

O domínio encarnado acentuou-se após o intervalo, mas a ineficácia continuou a prevalecer na equipa treinada por Alexandre Pinto, com o remate de Janice Silva ao lado, aos 23 minutos, o disparo de Maria Pereira ao poste, aos 25, e a ocasião flagrante de Angélica Alves, que atirou ao lado, isolada, aos 26.

Na sequência dessa oportunidade, o Nun'Álvares encontrou tempo e espaço para respirar com períodos de envolvimento ofensivo e dois remates de Carla Vanessa, jogadora que viria a ser expulsa por acumulação de cartões amarelos aos 29 minutos, após falta sobre a guarda-redes Ana Catarina.

Sem a pivô fafense na quadra, o Benfica recuperou a supremacia, mas continuou a pecar na finalização, com Fifó a acertar por duas vezes nos ferros, aos minutos 31 e 32, Maria Pereira a converter um livre direto por cima, aos 33, e Sara Ferreira a rematar para defesa de Maria Odete, aos 35, antes de um derradeiro cerco à baliza, sem sucesso.

Após o primeiro jogo, que terminou 2-0 a favor das encarnadas, e o duelo de hoje, as equipas voltam a encontrar-se às 17:00 de domingo, para o terceiro jogo da final, em Lisboa.

Jogo no Pavilhão do Nun'Álvares, em Fafe.

Nun'Álvares - Benfica, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadoras:

1-0, Carla Vanessa, 7 minutos.

Equipas:

- Nun'Álvares: Maria Odete Rocha, Cátia Morgado, Cátia Balona, Taninha e Carla Vanessa. Jogaram ainda: Pisko, Liana Alves e Ana Pires.

Treinador: Bruno Silva.

- Benfica: Ana Catarina, Inês Fernandes, Fifó, Maria Pereira e Janice Silva. Jogaram ainda: Sara Ferreira, Angélica Alves, Raquel Santos, Inês Matos e Leninha.

Treinador: Alexandre Pinto.

Árbitros: Hugo Martins e Pedro Oliveira.

Ação disciplinar: cartão amarelo para Carla Vanessa (28 e 29), Fifó (28), Taninha (28) e Inês Fernandes (30). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Carla Vanessa (29).

Assistência: cerca de 800 espetadores.