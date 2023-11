Sporting goleia Belenenses

O Sporting aproximou-se do líder Sp. Braga, ao bater o Belenenses no Restelo por 5-1. Depois de uma primeira dezena de minutos em que os azuis conseguiram dar um ar da sua graça, chegando mesmo à vantagem, os leões deram a volta ao marcador, obtendo um triunfo folgado com tranquilidade.

Os homens da cruz de Cristo entraram melhor no encontro e, após uma primeira ameaça, com Ivo Oliveira a atirar ao poste (4’), colocaram-se em vantagem num lance em que o guarda-redes Carlos Paulo meteu a bola na área contrária e Luís Nunes desviou para o fundo das redes. Insatisfeitos, os pupilos de Nuno Dias reagiram de imediato e operaram a reviravolta em dois minutos, com Hugo Neves a bisar, primeiro aproveitando uma assistência de Wesley e depois através de uma recarga a uma primeira tentativa de Taynan. Ainda antes do descanso, Sokolov, numa excelente jogada individual, aumentou a vantagem verde e branca.

A segunda parte foi mais tranquila para os leões que acabaram por fixar o resultado em 5-1, com novo golo de Sokolov e um Taynan. Na quarta-feira, o Sporting recebe o Candoso, em jogo em atraso, e, em caso de vitória, iguala os 19 pontos do líder Sp. Braga.