A crónica do Benfica-Fundão, 6-4: águias não ganham para o susto No fecho da fase regular, o Benfica teve de suar para vencer o Fundão no Pavilhão da Luz





• Foto: Edgar Martins / Record