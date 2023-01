Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Leões de Porto Salvo, 5-2: Águia com o pé no acelerador Benfica soube ser eficaz nos momentos certos e matou o jogo com uma entrada fortíssima na etapa complementar





• Foto: Ricardo Jr