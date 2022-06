Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Nun'Álvares, 3-2: águia dá passo gigante a 12 segundos do final Benfica fica, assim, a apenas um triunfo do quinto título consecutivo, que poderá ficar fechado no domingo





• Foto: SL Benfica