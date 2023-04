Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Sporting, 4-0: Goleada no dérbi dá pleno às águias Benfica bate Sporting na Luz e termina fase regular com 22 vitórias em outros tantos jogos





• Foto: SL Benfica