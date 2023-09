Portugal continua imparável no Europeu sub-19 de futsal e fechou a fase de grupos com um pleno de vitórias, ao bater a Croácia por 4-3. O adversário que se segue, na meia-final a disputar no sábado (15h30), é a Eslovénia, 2ª classificada do Grupo B.

O jogo para a equipa das quinas era para cumprir calendário, pois já estava apurada, ao contrário da Croácia que precisava de vencer para continuar em prova, mas foi a Seleção Nacional que esteve sempre por cima no encontro.

Ricardo Marques inaugurou o marcador (8’), a Croácia igualou, mas Portugal foi para o intervalo a vencer, graças ao primeiro dos três golos de Pedro Marques na partida. O autor do hat trick acabou por desvalorizar o feito: "Mais importante foi a exibição da equipa. Encarámos o jogo da melhor maneira... Agora é encarar o próximo como se fosse o último."