Portugal estreou-se no Europeu de sub-19 de futsal com uma vitória (5-3) sobre Espanha, num jogo em que esteve a perder por 2-0 na primeira parte, mas conseguiu dar a volta na segunda. Um autogolo de Bruno Maior e um remate de Pol Cano colocaram a ‘roja’ em vantagem, numa altura em que Portugal até estava em bom plano, mas os pupilos de José Luís Mendes responderam por Tomás Colaço, Victor Ramos (golo na própria baliza) e Lúcio Rocha, virando o resultado. Juanico voltou a deixar tudo igual a sete minutos do fim, mas Colaço bisou e Pedro Santos, já a poucos segundos da buzina, confirmou o triunfo no clássico ibérico.