Depois da presença inédita na final da Taça da Liga, perdida frente ao Benfica, o Quinta dos Lombos prolongou o bom momento na Liga Placard ao receber e vencer o Ferreira do Zêzere, por 3-1, somando o segundo triunfo seguido na prova, com o guardião Schutt em destaque no conjunto da casa. Willian Carioca inaugurou o marcador aos 10 minutos, mas os visitantes tanto tentaram que acabaram por chegar ao empate por David Costa (26'). No entanto, os anfitriões foram sempre mais perigosos num duelo disputado e selaram três pontos graças à inspiração de Danny (27') e Kaká (35').: F. G.