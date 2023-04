E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga continua a navegar por águas vitoriosas na Liga Placard e somou mais 3 pontos, cimentando a vice-liderança na prova. Ainda assim, não deixou de ser um triunfo muito difícil, perante um Leões de Porto Salvo que ameaçou o empate na parte final. Os arsenalistas foram para o intervalo em vantagem, os visitantes ainda empataram no início da segunda parte, mas Robinho apontou o 3-2 aos 33’. A partir daqui, foi Deivd a mostrar-se decisivo na baliza bracarense, com várias intervenções de classe. A poucos segundos do final, Allan fechou o resultado.





: J.M.