O Sp. Braga somou a quinta vitória consecutiva na Liga Placard com uma goleada por 5-1 sobre o Quinta dos Lombos, no último jogo caseiro de 2022. O conjunto comandado por Joel Rocha dominou completamente na primeira parte e foi com justiça que chegou ao intervalo a vencer com golos de Fábio Cecílio e Robinho. Os visitantes reagiram no recomeço e a partida tornou-se mais aberta, mas acabaram por pagar a fatura. Rodriguinho, Robinho (que bisou) e Tiago Brito deram contornos de goleada ao triunfo da turma arsenalista.