O Benfica continua imparável e somou a 11ª vitória em tantos jogos na Liga Placard. As águias ganharam (4-1) ao Sporting no João Rocha num jogo que controlaram do início ao fim. O triunfo começou a ser a construído ao minuto 5, quando Sara Ferreira, melhor marcadora da prova, inaugurou o placar. Angélica Alves foi a autora do terceiro, tendo as comandadas de Alexandre Pinto beneficiado de duas infelicidades de Débora Lavrador e Carolina Pedreira, que desviaram a bola para a própria baliza. As leoas, por sua vez, reduziram por Inês Lima no último minuto.: F. G.