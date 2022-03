Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Torreense-Sporting, 1-3: Gonçalo com mira afinada Guardião dos leões até nem foi titular, mas foi ele que, com duas obras de arte, abriu e fechou a difícil vitória leonina em Torres Vedras





CERTEIRO. Guardião bisou e foi herói improvável

• Foto: david cabral santos